Die Opposition fordert eine unabhängige Untersuchung gegen den früheren Premierminister. Die Partei habe an Daniel Greenberg geschrieben, der im britischen Unterhaus ein Transparenzregister zu den finanziellen Interessen der Abgeordneten überwacht, berichtet der »Guardian« .

Die Opposition kritisierte Johnson hart. »Die Finanzangelegenheiten dieses in Ungnade gefallenen ehemaligen Premierministers werden immer düsterer und ziehen die konservative Partei immer tiefer in den Sumpf«, sagte die Generalsekretärin der Labourpartei, Anneliese Dodds. Es gehe um ernste Fragen: »Warum wurde dieses Geld nie deklariert, und was genau hat er diesen sehr großzügigen Freunden als Gegenleistung für solch großzügige Kredite versprochen?« Der Mangel an Transparenz erwecke den Eindruck, dass es eine Gegenleistung gegeben haben könnte.