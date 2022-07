Boris Johnson, Britischer Premierminister:

»Ich will, dass ihr wisst, wie traurig ich bin, dass ich den besten Job der Welt aufgeben muss.«

Der Druck war zu groß, Boris Johnson tritt als britischer Premierminister und Parteichef der Konservativen zurück.

Nicolai von Ondarza, Politologe:

»Ohne eine Mehrheit im Parlament und eine Unterstützung in der eigenen Fraktion kann auch er nicht regieren und musste jetzt eben den Hut ziehen.«

In den letzten Tagen hatten sich reihenweise Mitglieder der Regierung von ihm abgewandt. Mehr als 50 traten zurück, um ihn zur Aufgabe zu drängen.

Keir Starmer, Oppositionsführer:

»Mr. Speaker, ist das nicht der erste dokumentierte Fall, in dem das sinkende Schiff die Ratte verlässt?«

Boris Johnson klammerte sich zunächst an die Macht. Auch in seiner Rücktrittsrede gestand er keine Fehler ein, stattdessen unterstellte er den vielen abtrünnigen Parteifreunden aus Gruppenzwang gehandelt zu haben.

Boris Johnson, Britischer Premierminister:

»Der Herdentrieb ist mächtig. Wenn die Herde einmal in Bewegung ist, ist sie in Bewegung.«

Wirksam soll sein Rückzug erst werden, wenn die Nachfolge geklärt ist, kündigte Johnson an. Bis dahin möchte er die Regierungsgeschäfte weiter++ führen – gegen großen Widerstand aus beiden politischen Lagern.

Nicolai von Ondarza, Politologe:

»Er wurde ja zum Rücktritt gezwungen – nicht wegen politischer Unstimmigkeiten oder zum Beispiel wegen dem Brexit, sondern wegen der charakterlichen Schwächen. Und dass die Konservative Partei überzeugt war, dass er nicht mehr regierungsfähig ist. Und deswegen, glaube ich, sollte er auch nicht Übergangspremierminister sein.«

Seine Fehltritte und Skandale erwähnte Johnsons am Freitagmorgen vor Downing Street Nummer 10 nicht. Vielmehr lobte er seine Arbeit seit seinem Amtsantritt Ende 2019.

Boris Johnson, Britischer Premierminister:

»Ich bin immens stolz auf das, was diese Regierung erreicht hat: Wir haben den Brexit durchgezogen und die Beziehungen zum Festland geklärt. Wir haben uns die Macht zurückgeholt, unsere Gesetze hier im Parlament zu machen. Wir haben uns durch die Pandemie gebracht, haben in Europa am schnellsten die Impfung verteilt, sind am schnellsten aus dem Lockdown gekommen. Und haben in den letzten Monaten den Westen dabei angeführt, gegen Putins Aggression aufzubegehren.«

Viel Lob, keine Einsicht, keine Selbstkritik – Boris Johnson blieb sich treu.

Nicolai von Ondarza, Politologe:

»Johnson zeichnet eben ganz besonders aus sein, wie soll man sagen, sehr flexibles Verhältnis zur Wahrheit. Es wird von einem Premierminister verlangt, dass er im Parlament jedes Mal die Wahrheit spricht. Und da gibt es mehrere Nachweise, dass Boris Johnson das nicht getan hat. Er hat vor allen Dingen auch die informellen Regeln immer wieder gebrochen. Es gibt in Großbritannien ja keine geschriebene Verfassung, sondern so diese Erwartung der »Good Chaps Politics«, also dass sich die Politiker an diese informellen Regeln halten. Und die hat er schon als Parlamentarier, aber besonders als Premierminister immer wieder gebrochen und damit auch gezeigt, dass es ihm nur um eins ging: vor allen Dingen seinen persönlichen Machterhalt.«

Britische Beobachter fragen sich nun, ob die kurze Ära Boris Johnsons die politische Kultur im Vereinigten Königreich nachhaltig beschädigt hat.

Nicolai von Ondarza, Politologe:

»Man kann es ein bisschen mit Donald Trump in den USA vergleichen, wo die Republikaner auch nach seiner Wahlniederlage an ihm festgehalten haben und jetzt viele weiterhin Donald Trump folgen. Und das Entscheidende für die britische politische Kultur wird jetzt sein: Grenzt sich die Konservative Partei von Boris Johnson ab, wählt also einen Nachfolger oder Nachfolgerin, der einen klaren Schritt sieht und sagt, ich will wieder zu guter Regierung, klarer, normativer britischer Politik zurück. Oder gibt es einen Nachfolger, der im Grunde die Führung für den Führungsstil von Johnson übernimmt und damit auch weiter dessen Schaden an der britischen Kultur vorantreibt?

Aber am ehesten steht für einen harten Brexit-Kurs und auch eine weitere Konfrontation mit der EU die Außenministerin Liz Truss, die definitiv ihren Hut in den Ring werfen wird. Dann gibt es den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak, der ja mit seinem Rücktritt gestern das Ganze ins Rollen gebracht hat, der eher für eine liberale Wirtschaftspolitik steht, aber beim Brexit sicher den Kurs zumindest weitgehend halten wird, ohne neue Konfrontation mit der EU zu suchen.

Und dann gibt es eher traditionelle Mitte-Rechts-Konservative wie beispielsweise Jeremy Hunt oder Tom Tugendhat, die einen wirklichen Wechsel von der Johnson Politik zu einem früheren, mehr liberalen, konservativen, moderaten Kurs suchen und die versuchen werden, diesen Kampf um die Nachfolge in der konservativen Partei zu nutzen, um die Partei wieder ein bisschen zurück in die Zeit vor dem Brexit zu führen. Den Brexit an sich wird aber keiner in der konservativen Partei infrage stellen.«

Ein bisschen von dem Charisma, das Johnson bei der Wahl 2019 zu 14 Millionen Stimmen, viele davon aus der Arbeiterschaft, und einer absoluten Mehrheit geführt hatte, bewies er auch in seiner Abschiedsrede.

Boris Johnson, Britischer Premierminister:

»Premierminister sein ist eine Lehrzeit. Ich bin in jeden Teil des Vereinigten Königreichs gereist. Und neben der Schönheit unserer Natur habe ich so viele Menschen getroffen, besessen von grenzenloser britischer Originalität und der Bereitschaft für alte Probleme neue Lösungen zu finden. Deshalb bin ich sicher: Auch wenn die Dinge manchmal düster scheinen, unsere gemeinsame Zukunft ist golden. Vielen Dank.«

Seine persönliche Zukunft allerdings ist offen.

Nicolai von Ondarza, Politologe:

»Also rein rechtlich, wenn er als Premierminister und Parteichef zurücktritt, bleibt er eigentlich erstmal normaler Abgeordneter. Theresa May ist zum Beispiel noch Abgeordnete im britischen Parlament und spielt ja auch immer noch wieder eine wichtige Rolle als Hinterbänklerin. Bei Boris Johnson würde ich aber eher vermuten, dass er sich wieder auf das Journalistische zurückzieht. Er hat ja auch viel Geld verdient mit seinen Zeitungsartikeln und Reden. Und ich glaube, das ist eher die Karriere, die er suchen wird. Denn in der Konservativen Partei ist er jetzt so isoliert, dass ich ihn mir auch nicht mehr als Hinterbänkler vorstellen kann.«