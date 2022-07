Nur zweieinhalb Jahre lang war er Premierminister – doch in dieser kurzen Zeit hat Boris Johnson es geschafft, Skandale und Fehltritte zu produzieren wie kein britischer Regierungschef vor ihm. Nun ist er ist zurückgetreten.

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Natürlich ist es schmerzhaft, so viele Ideen und Projekte nicht selbst weiterführen zu können. Aber wie wir in Westminster gesehen haben – der Herdentrieb ist stark. Wenn die Herde sich bewegt, bewegt sie sich.«

Das Maß war selbst für die Parteifreunde offenbar voll. Die hatten lange Zeit auch die absurdesten Auftritte ihres Anführers mitgetragen. Etwa diesen: verbotene Partys, mitten im Lockdown? Im Regierungssitz? Und dann diese Erklärung?

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Als ich in den Garten gegangen bin, dachte ich, dass ich zu einem Arbeitsmeeting gehen würde. Niemand hat mir gesagt, dass die Veranstaltung gegen die Regeln verstößt, nicht zu dem passt, was wir von allen anderen erwarten und dass ich nicht mitmachen sollte.«

Der ehemalige britische Premier soll also eine Gartenparty mit einem Arbeitsmeeting verwechselt haben? Der Mann, dessen Regierung die Coronaregeln aufstellte, verteidigt sich damit, die Regeln selbst nicht zu kennen? Das macht eine Reporterin fassungslos.

Reporterin:

»Sie nehmen die britische Bevölkerung auf den Arm. Sie wissen doch, wie blöd das klingt, oder?«

Der Spott folgt schnell.

Mit einer kleinen Feier einiger Johnson-Doubles vor dem Regierungssitz. Oder mit Videomontagen, die sich über den Ex-Premier lustig machen.

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»…wegen der Evidenz, dass sich die Zahl der Omikron-Infektionen alle zwei bis drei Tage verdoppelt. Und wir wissen aus schmerzhafter Erfahrung, wie sich diese exponentiellen Kurven entwickeln.«

Und selbst die Kleinsten in Großbritannien wissen: Da passt einfach etwas nicht.

Layla, fünf Jahre

»Er war unartig. Er muss jetzt zu dem Unartig-Zentrum gehen, um allen zu sagen, dass es ihm leidtut, an einer Party im Lockdown teilgenommen zu haben.«

Viele Politiker meiden Momente, die unangenehme Bilder produzieren können. Johnson hingegen scheint solche Situationen anzuziehen, sogar zu suchen, vor allem VOR seiner Zeit als Regierungschef.

Denn gefeiert hat er auch schon als Bürgermeister von London gern.

In der Zeit war er auch im Sport engagiert, mal weniger erfolgreich, mal mehr. Mal als Fan, mal übermotiviert.

Aber es gibt auch Momente, die selbst Johnson zu schräg sind. Einen Fisch küssen – das muss selbst für den Brexit nicht sein.

So kurios mancher Auftritt war, so bedenklich waren andere.

Ob er in einem toten Affen einen Abgeordneten der politischen Konkurrenz sieht…

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Wer ist denn der arme Kerl hier? Hat was von einem Labour-Hinterbänkler.«

… oder in Bristol in einem Tempel der Sikh, die Alkohol streng ablehnen, für sich wirbt, indem er enthusiastisch über Whisky spricht.

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Es gibt Zollabgaben in Höhe von 150 Prozent in Indien für den Import von schottischem Whiskey. Also mussten wir ihn aus dem Duty-Free-Geschäft für unsere Familien mitnehmen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, es gäbe ein Freihandelsabkommen mit Indien, das es geben wird…«

Zuhörerin:

»Als ich das in den Nachrichten gehört habe, habe ich gedacht: Unter keinen Umständen wähle ich die Tories. Ich möchte keinen Alkohol, ich bin eine praktizierende Sikh. Für mich ist das empörend.«

Immer wieder hat sich Johnson ohne jede Schüchternheit vor laufenden Kameras ausprobiert. Nur eine Sache konnte er sich nicht vorstellen: dass er mal Premierminister werden könnte.

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Es wird nicht passieren. Es ist wahrscheinlicher, dass ich als Olive wiedergeboren, in einem stillgelegten Kühlschrank eingesperrt oder von einem fliegenden Frisbee geköpft werde.«

Dass Johnson es dann doch geschafft hat, könnte man britischen Humor nennen.

Ein bisschen war das im Sinne der Unterhaltsamkeit schon: Als Premier war er stärker abgeschottet, die ganz kuriosen Bilder wurden seltener. Aber er hielt ja immer noch höchst offizielle und wichtige Reden. Vor führenden Vertretern der britischen Industrie.

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Gestern war ich – wie wir alle müssen – in der Peppa Pig World. Einmal die Hände hoch, wer schon mal in der Peppa Pig World war. Das sind nicht genug! Mir war nicht ganz klar, was ich in der Peppa Pig World vorfinden würde, aber ich fand es toll. Das ist genau meine Art von Ort.«

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Da gibt es sehr sicherer Straßen, Disziplin in den Schulen, es gibt neue Nahverkehrssysteme – auch wenn Daddy Pig ein bisschen klischeehaft dargestellt wird.«

Und auch bei der Uno.

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Und als Kermit, der Frosch… Kermit, der Frosch… gesungen hat: Es ist nicht einfach, grün zu sein. Erinnern sie sich daran? Ich möchte, dass Sie wissen, dass er falsch lag. Er lag falsch. Es ist einfach. Es ist einfach, lukrativ und es richtig, grün zu sein. Ich fand außerdem, dass er unnötig unhöflich zu Miss Piggy war, Kermit, der Frosch.«

Boris Johnson war einst als »Teflon-Boris« bekannt, denn lange schien es, als könne keine nachweisliche Unwahrheit, kein Skandal an ihm haften bleiben. Am Mittwoch noch zeigte er sich optimistisch wie eh und je:

Darren Jones, Labour Parlamentarier

»Premierminister, wie läuft Ihre Woche?«

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Großartig, wie viele andere.«

Gute Miene zum peinlichen Spiel: Mit der Nummer ist Johnson zweieinhalb Jahre durchgekommen. Jetzt ist das Spiel aus.

Boris Johnson, Ex-Premierminister Großbritannien

»Und an Sie, die britische Öffentlichkeit: Ich weiß, dass es viele Menschen geben wird, die erleichtert sein werden, vielleicht werden auch einige enttäuscht sein. Ich möchte, dass Sie wissen, wie traurig ich bin, den besten Job der Welt aufzugeben.«