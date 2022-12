Allein für eine Rede in New York für die Finanzfirma Centerview Partners hat er 277.724 Pfund erhalten. Die Reise in die USA sowie die Kosten für zwei Begleiter übernahm die US-Firma, die Johnson für neun Stunden gebucht hatte. Es trat zudem in Indien und Portugal auf.

Johnson hatte nach einer Reihe von Skandalen Anfang September sein Amt als Regierungschef niedergelegt.