Dorries hatte ihr Parlamentsmandat am Freitag mit sofortiger Wirkung niedergelegt, wie auch Johnson selbst sowie der Abgeordnete Nigel Adams. Damit kommt es in diesen Wahlkreisen inmitten schlechter Umfragewerte für die Tories zu Nachwahlen. Niederlagen dürften Sunak unter Druck setzen. Seinen Rückzug aus dem Unterhaus habe Johnson am Montag offiziell mit einem Schreiben besiegelt, berichteten britische Medien.

Insgesamt seien acht Vorschläge Johnsons abgelehnt worden, teilte ein Holac-Sprecher mit. Nur sieben wurden akzeptiert. Die Denkfabrik Institute for Government sprach von einer beispiellosen Quote.