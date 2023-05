Das veranlasste den britischen »Independent« , einen ganzen Artikel darüber zu veröffentlichen: »Wie viele Kinder hat Boris Johnson?«. Darin heißt es ganz diplomatisch, dass Johnson mehr Erfahrung als Elternteil habe als seine aktuelle Frau.

Carrie Johnson spricht in ihrem Beitrag bei Instagram nun von einem Team. Das neue »Mitglied« treffe in wenigen Wochen ein, schrieb die 35-Jährige. »Ich habe mich in den vergangenen acht Monaten oft ziemlich erschöpft gefühlt, aber wir können es kaum erwarten, das Kleine zu begrüßen.«

Johnson dürfte für das Neugeborene mehr Zeit haben als noch in der Downing Street. Nach seinem Rücktritt als Folge mehrerer Skandale sitzt er aber weiterhin im Parlament und will auch 2024 wieder antreten.