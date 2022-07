Johnson steht wegen illegaler Partys in seinem Amtssitz während des Coronalockdowns bereits massiv in der Kritik. Ein Misstrauensvotum in der eigenen Fraktion überstand er nur knapp. Zuletzt änderte er den Verhaltenskodex so, dass Regierungsmitglieder bei Verstößen nicht sofort zurücktreten müssen. Dass die Skandale nicht abreißen, könnte nach Ansicht von Kommentatoren dazu führen, dass die Zahl der parteiinternen Johnsonkritiker wächst.