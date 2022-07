Boris Johnson zum eigenen Abschied »Hasta la vista, Baby«

Sie sind weiter: Außenministerin Liz Truss und der frühere Finanzminister Rishi Sunak haben sich am Mittwoch bei der vorletzten Abstimmung im Rennen um den Vorsitz der britischen Konservativen durchgesetzt. Penny Mordaunt ist hingegen ausgeschieden.

Aus Protest gegen die Politik des amtierenden Premiers Boris Johnson war Sunak zurückgetreten, es folgten zahlreiche weitere Rücktritte aus den Reihen der Tories. Die konservative Partei Großbritanniens ist nach den Skandalen um Johnson tief gespalten. Die rechtskonservative Truss wirft ihrem Rivalen vor, für große Steuererhöhungen verantwortlich zu sein. Nach massiver Kritik an seiner Amtsführung hatte Johnson vor knapp zwei Wochen seinen Rücktritt angekündigt. Für seine Nachfolgerin oder den Nachfolger hatte Johnson noch ein paar grundsätzliche Tipps.

Boris Johnson, Premierminister Großbritannien: »Halten Sie sich eng an die Amerikaner, stehen Sie ein für die Ukrainer. Halten Sie Demokratie und Freiheit überall hoch, senken Sie Steuern und deregulieren Sie, wo Sie können.«

Als Johnsons politisches Vermächtnis dürfte den meisten der Brexit in Erinnerung bleiben, den es ohne ihn womöglich nicht gegeben hätte. Er verabschiedete sich mit einem Zitat aus dem Actionfilm »Terminator«.

Boris Johnson, Premierminister Großbritannien: »Ich möchte allen hier danken und: Hasta la vista, Baby.«

Ob er mit dem Filmzitat eine mögliche Rückkehr in die Politik andeuten wollte, blieb unklar. Seine Nachfolge wird am 5. September entschieden – bis dahin will Johnson noch im Amt bleiben.