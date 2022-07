Das Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Regierungschefs Boris Johnson ist eröffnet. Die möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger des Premiers müssen sich am Nachmittag in einer Abstimmung innerhalb der Konservativen Partei behaupten. Bei einem ersten Votum am Dienstag waren bereits drei der elf Kandidaten ausgeschieden. Nun wird der Ton unter Tories rauer.