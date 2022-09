11 / 15

In vorderster Linie für die Ukraine

Seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt Johnson seine Unterstützung für Kiew medienwirksam in Szene. Nur die USA haben bisher mehr Geld an Militärhilfen für die Ukraine als Großbritannien ausgegeben. Hier lässt sich Johnson im Flugzeug auf dem Weg zum Nato-Gipfel in Madrid Ende Juni von Reportern und Reporterinnen interviewen.