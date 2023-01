Künftiger Verteidigungsminister Pistorius Noch nicht im Amt, schon unter Druck

Gleichwohl mache sich die Regierung in Kiew »keine Illusionen«, sagte der frühere Botschafter seines Landes in Berlin. Pistorius habe in der Vergangenheit umstrittene Äußerungen getätigt, etwa als er 2018 die EU-Sanktionen gegen Russland habe »überprüfen« wollen.

Wladimir Klitschko, Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, schrieb auf Twitter an Pistorius: »Wir setzen in der Ukraine darauf, dass Sie den Satz ernst meinen: ›Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen!‹ Nur das ist jetzt wichtig für uns und dafür brauchen wir jetzt vor allem eines: Leopard II Panzer!«. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, schloss sich der Forderung im »Münchner Merkur« an und kritisierte, dass Deutschland offenbar keine langfristige Strategie für Lieferungen habe, sondern »immer nur von Tag zu Tag« denke.