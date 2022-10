Die Stimmen zur Präsidentschaftswahl in der serbischen Teilrepublik in Bosnien-Herzegowina werden wegen des Vorwurfs des massiven Wahlbetrugs noch einmal ausgezählt. Wie die Wahlkommission bekannt gab, sprachen sich sechs von sieben Mitgliedern der Kommission für eine Neuauszählung in den 2239 Wahllokalen der Republika Srpska aus. Dort hatte nach der ersten Auszählung angeblich der serbisch-nationalistische Hardliner und Putin-Freund Milorad Dodik mit rund 48 Prozent der Stimmen gewonnen.