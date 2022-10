Dodik gilt als treibende Kraft hinter den Bestrebungen, die RS aus dem bosnischen Staatsverband herauszulösen. Dodik sprach in der Vergangenheit von einer »Missgeburt« oder einem »Teufelsstaat«. Seine Bestrebungen hatten in der EU Sorgen ausgelöst, dass Putin über Dodik die Region weiter destablisieren könnte.

Am 2. Oktober hatten die Bürger auch andere Spitzenorgane des Staates und der beiden Landesteile gewählt, der RS und der bosnisch-kroatischen Föderation (FBiH). Nicht-nationalistische Parteien und Kandidaten verbuchten gewisse Zugewinne. Sie sind aber weiterhin nicht in der Lage, die Dynamik in dem von den Nationalparteien blockierten Land entscheidend zu beeinflussen.