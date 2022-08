Es war ein Gottesdienst, der in Flammen, mit Panik und Dutzenden Toten endete: Während der Messe in der koptischen Abu-Sifin-Kirche in Giseh, einer Stadt südwestlich von Kairo, war am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mindestens 41 Menschen kamen ums Leben, darunter auch Kinder, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Zudem soll der Priester der Kirche unter den Todesopfern sein.