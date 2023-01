Vandalen zertrümmerten Türen und Fenster

Radikale Unterstützer Bolsonaros waren am Nachmittag gewaltsam in den Kongress eingedrungen. Sie überwanden Polizeiabsperrungen und gelangten in das Kongressgebäude, wie auf Videos zu sehen war, die in Online-Netzwerken verbreitet wurden. Dabei zertrümmerten sie Türen und Fenster und strömten dann in großer Zahl in das Parlamentsgebäude. Zudem stürmten sie den nahegelegenen Präsidentenpalast und das Oberste Gericht.

Lula droht mit voller Härte des Gesetzes

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der sich am Sonntag in der südöstlichen Stadt Araraquara aufhielt, sprach von einem Angriff »faschistischer Vandalen«. Lula unterzeichnete ein Dekret, das den Bundesbehörden Sonderbefugnisse zur Wiederherstellung der Sicherheit in Brasília einräumt. »Wir werden herausfinden, wer diese Vandalen sind, und sie werden mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden«, sagte er.