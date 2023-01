Die Chefin der regierenden Arbeiterpartei (PT) hat schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen in der Hauptstadt Brasília erhoben. »Die Regierung des Bundesbezirks war unverantwortlich angesichts der Invasion in Brasília und im Nationalkongress«, schrieb Gleisi Hoffmann am Sonntag auf Twitter. »Das war ein angekündigtes Verbrechen gegen die Demokratie, gegen den Willen der Wähler und für andere Interessen. Der Gouverneur und sein Sicherheitsminister, ein Anhänger von Bolsonaro, sind für alles verantwortlich, was passiert.«