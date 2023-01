Vandalen zertrümmerten Türen und Fenster

Radikale Unterstützer Bolsonaros waren am Nachmittag gewaltsam in den Kongress eingedrungen. Sie überwanden Polizeiabsperrungen und gelangten in das Kongressgebäude, wie auf Videos zu sehen war, die in Online-Netzwerken verbreitet wurden. Dabei zertrümmerten sie Türen und Fenster und strömten dann in großer Zahl in das Parlamentsgebäude. Zudem stürmten sie den nahegelegenen Präsidentenpalast und das Oberste Gericht.