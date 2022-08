Mordverdacht Deutscher Konsularbeamter nach Tod von Ehemann in Brasilien in Haft

Nach dem Tod seines Ehemanns ist ein deutscher Konsularbeamter in Rio de Janeiro in Untersuchungshaft genommen worden. Der Verdächtige wurde in das Gefängnis von Benfica in der Nordzone Rios gebracht. Der Deutsche war am Samstag vorläufig festgenommen worden. Er hatte zunächst selbst einen Rettungswagen angefordert, weil sein Mann sich plötzlich schlecht gefühlt habe und gestürzt sei. Zudem habe er Schlaftabletten genommen und viel getrunken.