Dos Anjos fungiert als eine Art »Außenminister« des Kollektivs, kontaktiert lokale Anführer in verschiedenen Gemeinden. Inzwischen planen sie Projekte im ganzen Land: ein Museum in El Salvador, eine Umbanda-Kirche in Belo Horizonte, Apartmenthäuser in São Paulo. Eine verwahrloste Müllhalde am Eingang der Favela St. Amaro in Rio de Janeiro soll in den Untergrund verlagert, darüber ein öffentlicher Platz und ein Skatepark geschaffen werden – in St. Amaro ist Skateboarding seit vielen Jahren fest verankerter Bestandteil der Jugendkultur.