Brasilien Früherer Abgeordneter und Bolsonaro-Vertrauter attackiert Polizei mit Granaten

Am kommenden Samstag wird in Brasilien in einer Stichwahl über den künftigen Präsidenten abgestimmt. Erwartet wird, dass sich der extrem rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein linker Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva ein enges Rennen liefern. Inmitten der ohnehin angespannten Stimmung zwischen den beiden Lagern sorgt nun ein Unterstützer Bolsonaros mit einem gewalttätigen Vorfall für Schlagzeilen.