Pro-Bolsonaro-Blockaden Brasilianische Fußballfans durchbrechen Straßensperren – und werden als Helden der Demokratie gefeiert

Ihr Präsident ist abgewählt, ihr Frust ist groß: Auch drei Tage nach der Wahlschlappe von Jair Bolsonaro blockieren seine Anhänger an verschiedenen Orten in Brasilien Straßen und Autobahnen. Sie weigern sich, die Niederlage gegen Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva zu akzeptieren – und sorgen so in vielen Teilen des Landes für ein Verkehrschaos. In der Folge hatte der Oberste Gerichtshof am Dienstag entschieden, die Bundespolizei müsse Maßnahmen zur Räumung der Straßen ergreifen. Wo dies nicht gelang, nahmen sich nun offenbar Fußballfans der Sache an.