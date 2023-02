Angesichts der schweren Vorwürfe eines möglichen versuchten Staatsstreichs ordnete de Moraes die Anhörung des Senators durch die Polizei an. Diese warf jedoch solche Zweifel an den Schilderungen auf, dass nun gegen den Senator unter anderem wegen Falschaussage und Verleumdung ermittelt wird. Die Vorwürfe sollten vollständig geklärt werden, hieß es in der Mitteilung des Gerichts.

Bolsonaro-Anhänger wollen Niederlage nicht anerkennen

Der rechtsextreme Bolsonaro war in der Stichwahl um das Präsidentenamt im Oktober dem Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva knapp unterlegen. Viele seiner Anhänger wollen die Niederlage nicht anerkennen und fordern immer wieder ein Eingreifen des Militärs. Bolsonaro, der sich seit Ende vergangenen Jahres in den USA aufhält, zog dort das Ergebnis der Wahl zuletzt erneut in Zweifel, ohne Beweise vorzulegen. Im Januar dieses Jahres stürmten Hunderte seiner radikalen Anhänger das Kongressgebäude in der Hauptstadt Brasilia. Kurz darauf stürmten sie außerdem den Regierungssitz Palácio do Planalto sowie den Sitz des Obersten Gerichtshofs. Erst nach mehreren Stunden konnte die Polizei in den drei Gebäuden wieder die Kontrolle übernehmen.