Nach der Erstürmung von Regierungsgebäuden in Brasilien ist Haftbefehl gegen den Sicherheitschef der Hauptstadt Brasília erlassen worden. Richter Alexandre de Moraes vom Obersten Gerichtshof ordnete am Dienstag die Verhaftung von Anderson Torres an. Torres war in der Regierung des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro Justizminister.