Furcht vor Gewalt in Brasilien Das toxische Erbe des Jair Bolsonaro

Ex-Präsident Bolsonaro hinterlässt ein Phänomen, das es in Brasilien nicht gab: Terrorismus. Fanatische Anhänger wollten zur Amtsübernahme von Lula in Brasília eine Bombe zünden. Ihr Idol will sich wohl nach Florida absetzen.

, Rio de Janeiro Von Jens Glüsing