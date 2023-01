Seit die Sicherheitskräfte am Montag die Protestcamps von Bolsonaro-Anhängern in der Hauptstadt aufgelöst haben, blieb es ruhig in Brasilia. Präsident Lula da Silva nannte die gewalttätigen Unterstützer seines Vorgängers am Mittwoch bei einem Treffen mit Kongress-Abgeordneten »eine Gruppe Verrückter, die nicht verstehen, dass die Wahl vorbei ist«.

Nach Berichten in brasilianischen Medien wurde am Mittwoch eine mutmaßliche Organisatorin der Unruhen vom Wochenende in der Stadt Luziânia südlich von Brasilia festgenommen. Die Anhängerin der extremen Rechten ist Urheberin zahlreicher Aufrufe zur Gewalt in den Online-Netzwerken. Dort veröffentlichte sie am Sonntag auch eine Reihe von Selfies, die während der Erstürmung der Regierungsgebäude aufgenommen wurden.