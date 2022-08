Das Herz des späteren »Befreiers« wurde seit Mitte der 1830er-Jahre in der portugiesischen Kirche Nossa Senhora da Lapa in einem Glasbehälter mit fünf Schlüsseln aufbewahrt. Die anderen sterblichen Überreste ruhten lange ebenfalls in Portugal. Sie wurden bereits 1972 während der Militärdiktatur in Brasilien (1964-1985) anlässlich des 150. Jahrestages der Unabhängigkeit nach São Paulo gebracht und dort am Unabhängigkeitsdenkmal beigesetzt. Das Kaiserreich Brasilien brach im Jahr 1889 durch einen Putsch zusammen.

Laut der Nachrichtenagentur AP versucht der rechtsextreme Bolsonaro durch die Zeremonie, seinen Rückhalt im nationalistischen Lager zu stärken. Kritiker bemängeln demnach, Bolsonaro wolle auch den Jahrestag der Unabhängigkeit am 7. September für sich instrumentalisieren. Bolsonaro will rund um den Tag intensiv Wahlkampf betreiben. Politische Kommentatoren fürchten, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte.