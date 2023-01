Bolsonaro selbst verurteilte die Tat aus der Ferne. Er hatte Brasilien zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit verlassen. »Friedliche Demonstrationen sind Teil der Demokratie«, schrieb er nun aus Florida. »Plünderungen und Überfälle auf öffentliche Gebäude, wie sie heute stattgefunden haben, fallen jedoch nicht darunter.« Während seiner gesamten Amtszeit habe er sich stets an die Verfassung gehalten »und die Gesetze, die Demokratie, die Transparenz und unsere heilige Freiheit geachtet und verteidigt.«

»Ein gefährlicher Mann«

Die US-Demokraten wollen das dem Ex-Präsidenten nicht durchgehen lassen. Bolsonaro sei »ein gefährlicher Mann«, sagte Castro dem Sender CNN und verwies auf die Freundschaft zwischen dem Ex-Militär und Trump. Ehemalige Trump-Mitarbeiter wie Stephen K. Bannon und Stephen Miller hätten zudem versucht, »etwas zu verbreiten, was wirklich eine autoritäre faschistische Bewegung ist, und den inländischen Terrorismus in anderen Ländern auf der Welt zu inspirieren«, so Castro. »Brasilien ist ein Beispiel dafür.« Bolsonaro habe »das Trump-Drehbuch benutzt, um einheimische Terroristen zu inspirieren und zu versuchen, die Regierung zu übernehmen«, so Castro weiter.