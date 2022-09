»Nur Gott wird mich von der Macht entfernen!«

Das sagte Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro anlässlich der 200-Jahr-Feier seines Landes am 7. September dieses Jahres. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bolsonaro längst sein Narrativ etabliert, dass er in den Umfragen weit vorne liege und eine Wahlniederlage somit nur durch Fälschung und Betrug zu erklären sei. Regierungstreue Medien unterfütterten diese Erzählung mit falschen Umfragewerten, in denen von bis zu 50 Prozent Zuspruch für den rechtsradikalen Politiker die Rede war. Und Bolsonaro lässt keine Gelegenheit verstreichen, die angebliche Manipulierbarkeit der elektronischen Abstimmungsvorrichtungen durch Hacker anzuprangern, obwohl die Maschinen weder mit dem Internet oder lokalen Netzwerken verbunden sind, noch via Bluetooth oder ähnlichen Systemen angesteuert werden können.