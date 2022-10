Der ohnehin schon zuvor von Schmutzkampagnen und aggressiven verbalen Auseinandersetzungen geprägte Wahlkampf in Brasilien gleicht seit der ersten Wahlrunde zunehmend einer Schlammschlacht. Vor allem Lulas Lager griff in jüngster Zeit auf Strategien zurück, die bislang vor allem die extreme Rechte verfolgt hatte: Das linke Lager grub alte Videos von Bolsonaro-Auftritten aus und zog daraus einzelne Zitate heraus, die Bolsonaro beispielsweise in Verbindung zu Freimaurertum und Kannibalismus bringen sollen.

In einem jüngsten Angriff wurde Bolsonaro in Zusammenhang mit Pädophilie gebracht. Lulas Wahlkampflager bezeichnete den Präsidenten am Samstag als »verkommenen Kriminellen« und zeigte sich »angewidert« über Äußerungen, die der Staatschefs vor einem Jahr bei einem Besuch in einem Haus gemacht hatte, wo offenbar minderjährige Mädchen aus Venezuela als Prostituierte arbeiteten.