Wenige Wochen vor der Präsidentenwahl in Brasilien hat der rechte Präsident Jair Bolsonaro bei einer Rodeo-Veranstaltung um die Stimmen der mächtigen Landwirte geworben. Er ritt am Freitagabend (Ortszeit) beim Fest der Rinderzüchter in Barretos auf einem Pferd durch die Arena, hielt eine kurze Rede über die Bedeutung der Agrarindustrie und betete das Vaterunser, wie die Zeitung »Folha de S. Paulo« berichtet. Seine Anhänger skandierten »Mythos, Mythos« und schwenkten brasilianische Flaggen.