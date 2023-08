In Brasilien geht die Aufarbeitung der Proteste vom vergangenen Januar weiter: In der Hauptstadt Brasília hatten damals Anhänger des früheren rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro den Kongress, den Präsidentenpalast und den Obersten Gerichtshof gestürmt und geplündert. Nun ist die Rolle der Militärpolizei in den Fokus der Ermittler gerückt: Bundesbehörden haben bei einer Razzia sieben Mitglieder der Militärpolizei festgenommen, die während der Erstürmungen in Führungspositionen waren.