Das hat der Mob hinterlassen: Chaos und Zerstörung. Nach der Stürmung des Regierungsviertels der brasilianischen Hauptstadt Brasília inspiziert die Polizei die Schäden in den Gebäuden. Im Inneren von Präsidentenpalast, Kongress und Oberstem Gericht hatten radikale Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro Einrichtung und Kunstwerke verwüstet, die Originalverfassung von 1988 sowie Waffen gestohlen.

Mit Tränengas hatte die Polizei die Randalierer schließlich zurückgedrängt. Nach dem viel zu späten Eintreffen von Verstärkung nahemn Sicherheitskräfte Hunderte von ihnen fest und transportierten sie mit Bussen ab. Einwohner Rio de Janeiros reagierten mit Verachtung auf die Ausschreitungen.

Jorge Luis Henrique Abranches, Anwohner: »Ich bin gerade aus meinem Haus gegangen und habe die Nachrichten gehört und mich daran erinnert, was Ex-Präsident Jair Bolsonaro gesagt hat: für die Familie, für das Vaterland, für Gott. Das ist in ihrem Namen? Was er früher predigte und was offenbar in seinem Namen getan wurde, ist widersprüchlich.«

Antonio, Anwohner: »Ich finde es unerklärlich und inakzeptabel. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen gefunden werden und die Mitglieder dieser Bewegung zur Rechenschaft gezogen und verurteilt werden.«

Eine Folge der Krawalle: Am Montag haben Polizei und Armee ein Lager von Bolsonaro-Anhängern vor dem Hauptsitz ins Visier genommen. Hier versammeln sich seine Unterstützer bereits seit Wochen, die Regierung hatte es bislang geduldet. Die neue Regierung wirft dem Ex-Präsidenten Bolsonaro vor, die Krawalle von Florida aus angezettelt zu haben, wohin er sich Ende Dezember abgesetzt hatte. Bolsonaro streitet das ab. Sein Unterstützer-Camp in Brasilia wird trotzdem geschlossen.