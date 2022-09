Brasilien wählt am 2. Oktober einen neuen Staatschef. Es gibt Befürchtungen, dass Bolsonaro eine Niederlage nicht anerkennen könnte. Er hat in der Vergangenheit das elektronische Wahlsystem in Brasilien infrage gestellt und die immer wieder die Möglichkeit von Wahlbetrug erwähnt. Belege legte er dabei – ähnlich wie der abgewählte US-Präsident Donald Trump, den Bolsonaro glühend verehrt.

Bolsonaro sät Zweifel an Wahlsystem

Bolsonaro behauptet unter anderem, er habe die Präsidentschaftswahl 2018 bereits in der ersten Runde und nicht erst in der Stichwahl gewonnen. Mehrmals hat er gedroht, das Ergebnis der bevorstehenden Wahl nicht anzuerkennen, wenn das elektronische System angewandt werde und wenn nicht alles mit rechten Dingen zugehe – was implizit bedeutet: wenn er nicht gewinnt.