Brasiliens gewählter Präsident Luiz Inacio Lula da Silva am Donnerstag bei einem Treffen mit politischen Unterstützern. Er spricht über die Lebensbedingungen in Brasilien und worin er seinen Auftrag sieht.

Luiz Inacio Lula da Silva, gewählter brasilianischer Präsident:

»Ich möchte Euch allen sagen: Wenn am Ende dieser Amtszeit jeder Brasilianer jeden Tag seinen Kaffee, sein Mittagessen und Abendessen hat, erst dann werde ich meine Lebensaufgabe erfüllt haben.«

In Brasilien haben die grassierende Inflation und die Folgen der Coronapandemie Spuren hinterlassen. Die Ernährungslage der Bevölkerung ist so schlecht, wie es vor zwölf Jahren, zum Ende von Lulas erster Amtszeit als Präsident, kaum vorstellbar war.

Luiz Inacio Lula da Silva, gewählter brasilianischer Präsident:

»Die Sache ist die: Ich hätte nie erwartet, dass der Hunger in dieses Land zurückkehren würde. Niemals.«

Schon zu Beginn seiner Amtszeit 2003 erklärte Lula den Kampf gegen den Hunger zur obersten Priorität. Vor acht Jahren hatte Brasilien das Ziel der Vereinten Nationen, die im Land weit verbreitete Unterernährung zu beseitigen, vorzeitig erreicht.

Doch seitdem hat sich der Anteil der brasilianischen Familien, denen es an Ernährungssicherheit mangelt, wieder mehr als verdoppelt. Jeder dritte Brasilianer gab zuletzt an, im vergangenen Jahr Schwierigkeiten gehabt zu haben, die eigene Familie zu ernähren.

Lulas Team will sich jetzt dafür einsetzen, das »Auxílio Brasil«-Sozialhilfeprogramm im Haushalt des kommenden Jahres zu erhalten, das von einkommensschwachen Familien in Anspruch genommen werden kann.

Geraldo Ackmin, gewählter brasilianischer Vizepräsident:

»Wir werden den Sozialplan von 600 Real für Familien garantieren. Es ist wichtig, ihn nicht zu streichen und 150 Real zusätzlich für Familien mit Kindern unter 6 Jahren zur Verfügung zu stellen.«

Damals gelang es Lulas Regierung, den Hunger und die extreme Armut mit Hilfe eines Wirtschaftsbooms in Brasilien zu bekämpfen. Jetzt macht der baldige Amtsinhaber klar:

Luiz Inacio Lula da Silva, gewählter brasilianischer Präsident:

»Wir denken nicht an das Bruttoinlandsprodukt, wenn wir diese Haushaltsreform anstreben. Wir denken nicht an die Wirtschaft oder die Makroökonomie. Wir denken an das Überleben der menschlichen Spezies, für das die Regierung sorgen und gleiche Bedingungen für die Menschen schaffen muss.«

Schon im Wahlkampf gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro hatte sich Lula nicht nur verpflichtet, den Hunger, die Armut und den Rassismus in Brasilien zu bekämpfen, sondern auch die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes. Kommende Woche kehrt Lula auch auf die internationale Bühne zurück und wird am Weltklimagipfel in Ägypten teilnehmen – als Teil einer Delegation aus dem Amazonasgebiet.