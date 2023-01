Angriffe in Brasília Lula inspiziert beschädigte Regierungsgebäude – Bolsonaro weist Anschuldigungen zurück

Für die öffentliche Sicherheit in der brasilianischen Hauptstadt ist die Polizei des Bundesdistrikts zuständig. Sie steht nun besonders in der Kritik. Schon seit Tagen kampierten zahlreiche Bolsonaro-Anhänger vor dem Hauptquartier der Streitkräfte. Als am Samstag und Sonntag rund 4000 weitere Unterstützer des Ex-Präsidenten in Bussen in der Hauptstadt eintrafen und zum Regierungsviertel zogen, wurden sie sogar von Beamten eskortiert. Polizisten machten Selfies mit den Demonstranten und drehten Handyvideos, wie im Fernsehen zu sehen war.

Nach den Angriffen am Sonntag wurde der Sicherheitschef von Brasília entlassen. Anderson Torres gilt als Anhänger von Bolsonaro, dem er zuvor als Justizminister diente. »Ich habe die Entlassung des Sicherheitsministers des Bundesdistrikts beschlossen und gleichzeitig alle Sicherheitskräfte auf die Straße geschickt, um die Verantwortlichen festzunehmen und zu bestrafen«, schrieb der Gouverneur des Bundesbezirks, Ibaneis Rocha, auf Twitter.