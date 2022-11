»Es gibt keine Klimasicherheit in der Welt ohne ein geschütztes Amazonasgebiet«, sagte Lula am Mittwoch auf der Klimakonferenz COP 27 im ägyptischen Scharm al-Scheich. Der Staatschef kündigte an, die Abholzung in allen brasilianischen Ökosystemen zu bekämpfen, die unter Bolsonaro geschwächten Umwelt- und Kontrollorgane wieder aufzubauen und Umweltverbrechen zu bestrafen. »Ich möchte euch sagen, Brasilien ist zurück«, sagte Lula in seiner ersten offiziellen internationalen Rede seit seinem Wahlsieg Ende Oktober.