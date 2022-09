Die Wahl polarisiert die brasilianische Bevölkerung wie keine zuvor in der jüngeren Geschichte des südamerikanischen Landes. Bolsonaro sät regelmäßig Zweifel am Funktionieren von Brasiliens elektronischem Wahlsystem – und es ist völlig offen, ob er in die Fußstapfen seines politischen Idols, dem früheren US-Präsidenten Donald Trump, tritt und sich weigern wird, das Wahlergebnis zu akzeptieren, sollte er gegen seinen Herausforderer Lula verlieren.

Die Polizei hat wegen der aufgeheizten Stimmung bereits die Sicherheitsvorkehrungen bei Wahlkampfveranstaltungen verschärft. Sowohl Bolsonaro als auch Lula tragen bei ihren Auftritten kugelsichere Westen und vermeiden engen Kontakt mit ihren Anhängern.