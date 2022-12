Silva wuchs in einer Kautschuksammler-Siedlung im Amazonasgebiet auf und musste schon als Kind bei der Arbeit helfen. Später studierte sie Geschichte, schloss sich der linken Arbeiterpartei (PT) an und gründete gemeinsam mit dem später ermordeten Umweltschützer Chico Mendes eine Gewerkschaft im Bundesstaat Acre im Amazonasgebiet. 1994 zog sie mit 36 Jahren als bislang jüngste Abgeordnete in den Senat ein. 2010 und 2014 trat sie bei den Präsidentenwahlen an und belegte jeweils den dritten Platz.