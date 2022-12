Brasiliens designierter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva soll sein Amt zum Jahreswechsel antreten, doch einige Anhänger seines Vorgängers Jair Bolsonaro haben etwas dagegen. Bei Ausschreitungen in der Hauptstadt Brasilia gingen am Montag Autos und Busse in Flammen auf, Demonstranten versuchten zudem in das Polizeipräsidium einzudringen.