Ein Jubelschrei der Erleichterung ging am Sonntagabend durch die Straßen von Rio de Janeiro. Der Sozialist Luiz Inácio Lula da Silva wird brasilianischer Staatschef. Er besiegte den amtierenden Präsidenten, den rechtspopulistischen Jair Bolsonaro extrem knapp mit 50,9 Prozent der Stimmen. Bolsonaro kam auf 49,1 Prozent.

»Dies ist das Land, das der drittgrößte Nahrungsmittellieferant der Welt ist. Was fehlt, ist die Scham derer, die dieses Land regieren. Ich verspreche Ihnen allen noch einmal: Ich habe viele Verpflichtungen, viele Aufgaben. Aber die wichtigste ist die Garantie, dass jedes Kind, jede Frau, jeder Jugendliche und jeder Mann jeden Tag einen Kaffee, ein Frühstück, ein Mittag- und ein Abendessen und die notwendigen Kalorien zu sich nehmen kann.«

Es sei ein Sieg der Demokratie jenseits von Ideologien oder Parteiinteressen, denn er bedeute wieder mehr soziale Integration und Chancen für alle, betonte Wahlgewinner Lula vor seinen Anhängern in Sao Paulo. Diesen feierten den Wahlausgang in roten T-Shirts der linken Arbeiterpartei und formten ein L mit den Fingern. Lula saß zuvor wegen Korruption und Geldwäsche in Haft, das Oberste Bundesgericht hatte das Urteil aber aufgehoben, und so konnte er erneut kandidieren.

»Sie haben versucht, mich lebendig zu begraben. Nun bin ich hier, um das Land in einer sehr schwierigen Situation zu regieren. Aber ich glaube daran, dass wir mit der Hilfe des Volkes einen Ausweg finden werden, damit dieses Land wieder demokratisch und friedlich wird. Damit wir Eltern und Familien unterstützen und die Welt aufbauen können, die Brasilien braucht.«

Unterstützer des noch amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro beteten und weinten in der Hauptstadt Brasilia. Bolsonaro selbst hat sich bisher nicht zum Wahlausgang geäußert. Im Vorfeld hatte er immer wieder das Wahlsystem angezweifelt und angekündigt, das Ergebnis womöglich nicht anerkennen zu wollen.

»Der unterlegene Präsident hätte mich anrufen sollen, um meinen Sieg anzuerkennen. Bis jetzt hat er nicht angerufen. Ich weiß nicht, ob er es tun wird, ob er einlenken wird.«

Auf den 77-jährigen Lula warten in seiner dritten Amtszeit nach seinem ersten Wahlsieg vor 20 Jahren enorme Herausforderungen. Er will das tief gespaltene Land versöhnen, die Armut mit einem staatlich geförderten Wirtschaftswachstum bekämpfen und die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds stoppen. Seine Vereidigung ist für den 1. Januar 2023 angesetzt.