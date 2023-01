Als Reaktion auf die Unruhen im Regierungsviertel in Brasília hat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva dutzende Sicherheitskräfte entlassen. Die Maßnahme, die im Amtsblatt verkündet wurde, betrifft 40 Soldaten, die in der Residenz des Staatschefs stationiert waren. Der Alvorada-Palast in Brasília liegt rund vier Kilometer vom Platz der drei Gewalten entfernt, der am 8. Januar Schauplatz gewaltsamer Ausschreitungen war.