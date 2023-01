Lula hatte kürzlich gesagt, die Geheimdienste in Brasilien hätten am 8. Januar versagt, als Anhänger des rechtsextremen ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro Regierungsgebäude in Brasília gestürmt hatten. Zuvor hatte Lula erklärt, er vermute eine geheime Absprache von »Leuten innerhalb der Streitkräfte« bei dem Aufstand; mehr als 4000 Bolsonaro-Anhänger waren in das Kongressgebäude, den Präsidentenpalast und den Obersten Gerichtshof eingedrungen und hatten dort randaliert.