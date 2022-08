Der in Umfragen führende Ex-Präsident Lula von der linken Arbeiterpartei (PT) startete derweil in einem Volkswagen-Werk in São Bernardo do Campo im Bundesstaat São Paulo seinen Wahlkampf. In der Region hatte der 76-Jährige einst seine politische Karriere als Gewerkschaftsführer begonnen.

Lula nennt Bolsonaro angesichts der Coronatoten »völkermörderischen Präsidenten«

»Hier hat alles begonnen, hier habe ich ein politisches Bewusstsein entwickelt«, sagte der brasilianische Präsident der Jahre 2003 bis 2010. Er habe trotz seines Alters noch »die Energie wie vor 30 Jahren«, versicherte der 76-Jährige. »Ich kehre zurück, damit wir unser Land zurückgewinnen können.« Lula attackierte Bolsonaro in seiner Rede scharf und bezeichnete ihn angesichts der hohen Zahl von Coronatoten in dem südamerikanischen Land als »völkermörderischen Präsidenten«.