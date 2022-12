Bolsonaro-Anhänger liefern sich Auseinandersetzungen mit Polizei

Radikale Bolsonaro-Anhänger versuchten derweil am Montagabend, in das Gebäude der Bundespolizei in der Hauptstadt Brasilia einzudringen. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur »Agência Brasil« unter Berufung auf die militarisierte Polizei. Demnach protestierten die Menschen gegen den vorläufigen Haftbefehl gegen einen indigenen Bolsonaro-Anhänger, zündeten Autos und Busse an. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte.