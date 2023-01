Im Raum steht nun auch die Frage, was der frühere Staatschef Bolsonaro von der Aktion in der brasilianischen Hauptstadt wusste. Der rechtsradikale Ex-Präsident streute bereits im Vorfeld der Wahlen immer wieder Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Wahlen. Zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit an Neujahr war er mit seiner Familie in die USA geflogen, wo er sich seither im Bundesstaat Florida aufhielt.

Am Montag hatte sich Bolsonaro wegen starken Schmerzen im Bauch in ein Krankenhaus einliefern lassen. Am Montagabend (Ortszeit) teilte Bolsonaro via Twitter mit, dass er aus der Klinik entlassen worden sei. Am Dienstag demonstrierten in mehreren brasilianischen Städten Tausende Menschen für die Verteidigung der Demokratie. Sie forderten auch harte Konsequenzen für die Täter.