Die Präsidentschaftswahl in Brasilien war denkbar knapp, das Ergebnis zeigt, wie gespalten das Land ist. Am Tag nach Lulas Wahlsieg barrikadieren Lkw-Fahrer die Straßen im Land – und Bolsonaro ist abgetaucht.

Brennende Reifen auf der Autobahn: Im Bundesstaat Mato Grosso haben Lkw-Fahrer Barrikaden errichtet. Die brasilianische Autobahnpolizei teilte am Montag mit, dass Trucker die Straßen in 16 Bundesstaaten teilweise oder vollständig blockiert hätten. Lastwagenfahrer sind eine der wichtigsten Wählergruppen des Wahlverlierers Bolsonaro.

Nachdem Luiz Inacio Lula da Silva am Sonntag zum Sieger der Präsidentschaftswahlen im größten Land Südamerikas erklärt wurde, blockierten Anhänger des unterlegenen Staatschefs Jair Bolsonaro am Montag wichtige Straßen in der Hauptstadt Brasilia. Befürchtete Gewaltausbrüche blieben in Brasilien aber aus.

Lula hatte sich in einem knappen Rennen gegen den rechtsextremen Jair Bolsonaro durchgesetzt. Lula erhielt bei der Stichwahl 50,9 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 49,1 Prozent. Er ist der erste Staatschef in der Geschichte Brasiliens, der nicht wiedergewählt wurde.

Ricardo Ismael, Politologe:

»Das Ergebnis zeigt klar, wie getrennt das Land ist – auf regionaler Ebene und zwischen Bundesstaaten. Es gibt eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft und sogar in den Familien. Das wird die erste Aufgabe des neuen Präsidenten: einen Vorschlag für eine Agenda zu machen, um diese politische Polarisierung zu verringern.«

Wahlsieger Lula wird sich als neuer Präsident der Korruption im Land widmen müssen. Lula hatte seinen Wählerinnen und Wählern zudem versprochen, die waffenfreundliche Politik umzustoßen und den Amazonas-Regenwald zu schützen.

Der Wahlsieger soll sein Amt am 1. Januar antreten. Doch bevor der Machtwechsel vollzogen wird, steht als erster Schritt eigentlich ein Eingeständnis der Wahlniederlage des Unterlegenen an. Bisher ist nicht klar, ob Jair Bolsonaro dies überhaupt vorhat. Bolsonaro war nach der Verkündung des Wahlergebnisses abgetaucht und will sich erst im Laufe des heutigen Tages öffentlich äußern. Medienberichten zufolge versuchten mehrere Minister und Berater ihn davon zu überzeugen, seine Niederlage einzuräumen.