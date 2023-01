Sicherheitskräfte in Brasilien ziehen Konsequenzen aus der Erstürmung des Parlaments und anderer Amtsgebäude: In der Hauptstadt Brasília marschierte am Montag ein Großaufgebot der Polizei bei einem Protestcamp von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro vor dem Hauptquartier der Armee auf.