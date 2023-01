Hunderte Anhänger Bolsonaros hatten zuvor die zentralen Orte der brasilianischen Demokratie in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Sie überwanden Polizeiabsperrungen und gelangten in das Kongressgebäude, wie auf Videos zu sehen war, die in Online-Netzwerken verbreitet wurden. Dabei zertrümmerten sie Türen und Fenster und strömten dann in großer Zahl in das Gebäude. Zudem stürmten sie den nahegelegenen Präsidentenpalast Planalto und das Oberste Gericht.

US-Regierung verurteilt Sturm auf Regierungsviertel

Die radikalen Bolsonaro-Anhänger erkennen den Wahlsieg des seit Jahresanfang amtierenden linksgerichteten Präsidenten Lula nicht an. Die Bilder wecken Erinnerungen an den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 in Washington. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede damit aufgewiegelt, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden. Als Folge der Krawalle kamen damals fünf Menschen ums Leben.