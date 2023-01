Nach dem Sturm auf das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasilia hat die brasilianische Regierung die Spitze des Polizeiapparats erneuert. 26 der 27 Regionalchefs der brasilianischen Autobahnpolizei wurden entlassen, wie aus einer Veröffentlichung in einer Extra-Ausgabe des Amtsblatts der Regierung am Mittwochabend (Ortszeit) hervorging. Zudem tauschte die Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva 18 Chefs der Bundespolizei in den Bundesstaaten aus. Zu den neuen Polizei-Direktoren gehört etwa in Rio de Janeiro ein ehemaliger Ermittler im Fall der von Paramilitärs getöteten Stadträtin Marielle Franco.