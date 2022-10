Lula hatte in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl zwar gesiegt und rund 48 Prozent der Stimmen erhalten. Der rechtsextreme Amtsinhaber Bolsonaro schnitt aber sehr viel besser ab als erwartet und kam auf rund 43 Prozent. Die Stichwahl findet am 30. Oktober statt, es wird ein enges Rennen erwartet. Deshalb ist die Unterstützung der in der ersten Runde ausgeschiedenen Kandidaten für beide immens wichtig. Tebet war in der ersten Wahlrunde am Sonntag mit vier Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz gelandet.